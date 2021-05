Guy GARCELON

Issu d'une formation financière, je présente une expérience marquée par un solide ancrage international (expatriation en Allemagne, management multiculturel au sein de sociétés industrielles américaines), par une grande diversité fonctionnelle (pilotage des fonctions support de l’entreprise: administration, finances, RH, informatique, logistique, après-vente) et enfin par une forte implication stratégique et opérationnelle dans la conduite du changement (réorganisation d'un département finances, changement de système d’information, pilotage système qualité ISO 2002, évolution d'un service Après Vente).



Issu d’une formation généraliste (ESC) avec une orientation vers le contrôle de gestion, j'ai su saisir les opportunités qui m'ont permis de capitaliser sur mes compétences financières mais aussi de m'ouvrir aux autres fonctions de l’entreprise.



Si je devais noter les points majeurs me caractérisant, je dirais:

• Détermination à faire avancer les projets pour atteindre rapidement des résultats,

• Orientation client, avec une bonne capacité à expliquer, partager, défendre ses idées,

• Expérience marquée par un fort ancrage international (Français, Allemand, Anglais parlés),

• Rigueur d'analyse, sens stratégique avec capacité à gérer les priorités dans des environnements opérationnels forts,

• Plusieurs expériences réussies dans la conduite du changement,

• Management par objectifs: forte orientation résultats et contrôle des coûts, dans des contextes très exigeants en termes de résultats,



Mes compétences :

Gestion

International

Audit

Direction générale

Contrôle de gestion

Conduite du changement

Reporting

Management

Fiable

Finance

Esprit d'équipe

Industrie

Stratégie