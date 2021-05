Guy-Philippe JEANNOTTE

De formation ingénieur généraliste, j'ai choisi la voie du contrôle de gestion pour deux raisons majeures : le goût des chiffres et du contact humain. De la gestion des chantiers de BTP à la publicité en passant par la fabrication du linge de maison, j’ai pu découvrir des environnements variés, me permettant d’acquérir des expériences complémentaires dans les domaines de la finance tout en appréhendant l’importance du facteur humain.

Ayant accompagné pendant plusieurs années des responsables opérationnels et la direction générale sur toutes les problématiques financières et stratégiques (reporting, processus budgétaire, optimisation du BFR, mise en place d’un nouveau système informatique, etc), j'ai depuis intégré une entreprise internationale leader sur son marché et assume une fonction de responsable des ventes new business sur trois régions françaises, visant la performance de toute l'équipe.



Mes compétences :

Culture du résultat et de la performance

Visual Basic for Applications

SQL

SAP

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware

AX Dynamics

Team building

Management commercial

Marketing stratégique