Zakaria MEBARKI

Après plus de 20 ans d'expérience dans la banque privée, je rejoins le cabinet ELKHO Group en tant que Consultant en Recrutement dans les secteurs bancaires et financiers. Possédant une véritable passion pour la relation client/candidat, j'apporte mon expérience de ces milieux dans ce nouveau challenge.



Elkho Group est le spécialiste en recrutement international dans la banque privée. Nous recrutons des profils à forte valeur ajoutée dans le milieu bancaire et financier. Notre département de recrutement corporate prend en charge les profils dans les secteurs RH, audit, administratif et légal.

Depuis 2018, Elkho Group développe une communication personnalisée et basée sur l'assistance, la réactivité, la confiance mutuelle, et fournit les meilleures solutions à ses clients et candidats. Notre équipe de recrutement internationale est composée de consultants qualifiés et multilingues qui s’impliquent pour répondre à vos besoins, tout en garantissant la plus grande confidentialité.

Nous sommes présents en France, Monaco, Liban, Emirats Arabes Unis, Royaume-Uni, Chypre, Ukraine, Russie, Suisse.



Mes compétences :

Private banking

Business developer

Gestion de patrimoine

Outils de gestion

Creation opcvm

Finance

Développement commercial