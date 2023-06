Gwénaël RIGOLE

Je suis directeur des opérations et fondateur du cabinet conseil 'Actinuum' spécialisé dans le management agile des projets et activités.



Actinuum intervient pour toute action en lien avec le système de management de l'entreprise, autour de 4 grands axes:



I. Innovation : apporter des concepts nouveaux et développer des comportements créatifs

II. Management de Projet et Pilotage : prévoir, bâtir des stratégies, les décliner en projets et activités équilibrées

III. Changement : mobiliser autour des opportunités à venir

IV. Réalisation : matérialiser ces concepts, les fiabiliser, les produire et les vendre



http://www.actinuum.com



Mes compétences :

Conseil

Management d'équipe

PMI PMBOK

MS Project

Organisation

PMO

Lean

PMI

Conduite du changement

Management de projet