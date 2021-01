Femme de terrain, rigoureuse, sens de l'organisation et esprit d'équipe sont mes principaux points forts pour me révéler dans un centre de profit.

Compétences en management, gestion et animation commerciale.



Mes compétences :

Service client

Management d'équipes

Commercial

Sécurité au travail

Hygiène en restauration

Sens de l'organisation et rigueur

Gestion administrative