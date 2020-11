Habib TEBOULBI

L'évolution des technologies facilite le travail à distance. La filiale TUNIDAIF est opérationnelle depuis 2009 dans l'impression traditionnelle de grandes séries:

Notices - Modes d'emploi - Pochettes - Petits packaging - Pliages - Travail à façon.

Les fichiers sont validés par le service prépresse du groupe Annecy Impression.

Les papiers fournis par le service d'achat du groupe Annecy Impression.

Imprimer, c’est avant tout concilier qualité et réactivité pour rendre possible tous vos projets d’impression dans les meilleurs délais. La performance de nos équipements et notre savoir-faire vous garantissent un service exemplaire.

Notre plus grande satisfaction est d’être à la hauteur de votre imagination.



En 2016 TUNIDAIF élargie ses activités… Désormais nous pouvons proposer à nos clients tous types d’imprimés (livres, catalogues, brochures, dépliants, notices, ...)

Sur papier 100% recyclé, 100% écologique, certifié (Ange bleu), et selon les standards écologiques.



Somfy France et ses filiales SITEM Tunisie et SOPEM Pologne, est notre premier client à avoir opté pour l'écologie et a choisi le papier recyclé pour l'impression de ses manuels d'utilisation !!



Nos références :



Somfy. France

Sitem. Tunisie

SOPEM. POLOGNE

Nouvel air.

Watts industrie.

Annecy impression.

Promens Tunisie.

RPC Groupe

Tresselec (groupe Joubert).



Nos sites :



Annecy impression. France

Domino imprimerie. France

Copie74 impression numérique. France

Altitude communication. France

Savoie impression. France

Tunidaif. Tunisie

Battig impression. Suisse

Imprimerie clusienne. Cluse France

Imprimerie le bristol. France

Imprimerie couleurs montagne







ZI. JEBSA KSAR HELLAL 5070

TEL: 28 636 095

FAX: 73 453 416

EMAIL: tunidaif.technique@topnet.tn

www.groupeannecyimpression.com



