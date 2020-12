Hadjira BENBELAICHE

Bonjour ,

Je suis à la recherche active dun emploi en qualité de responsable développement des ventes , suite à lobtention dun Master 2 Manager de la stratégie commerciale , spécialisation Management des Organisations et Entrepreneuriat

J'ai en ma possession une expertise en Marketing du luxe obtenu à lécole supérieure de commerce IDRAC PARIS



Forte d'une expérience de 7 ans, dans la grande distribution , ou j'ai occupé différentes fonctions notamment Hôtesse dAccueil , SAV, développement et fidélisation de nouveaux clients à l'espace carte (Cora finance)



Dans le cadre de mes études j'ai participé et présenté mon école IDRAC PARIS aux différents salons de l'étudiants (parc des expositions porte de VERSAILLES) ou j'ai prospecté , renseigné et conseillé les étudiants pour rejoindre mon école .J'ai aussi occupé le poste d' Assistante en Administration Des Ventes en qualité de stagiaire pour une durée de 6 mois chez EVEREST MARKETING GROUP



J'ai occupé le poste de Commercial (prospection téléphonique /terrain ) pour first consult et oriflamme sweedish cosmetics)



Je suis à l'écoute des opportunités et à la recherche de nouveaux challenges , je suis disponible immédiatement!



Mes compétences :

Business plan , model

Relationnel

Études marketing

Business Process Management

Luxe