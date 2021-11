Bonjour

Passionnée par le métier de l' immobilier, emploi ou il n'y a jamais de routine.

Constamment à l'écoute des demandes et des recherches des clients et en veille sur la concurrence.

Dotée d'un sens du professionnalisme et de la rigueur car chaque transaction nécessite des démarches très précises.

L'honnêteté et la ponctualité sont des atouts majeurs chez moi.

Ouverte, courtoise et souriante.



Mes compétences :

Immobilier

Marketing

Vente

Achats

Management

Communication

Gestion