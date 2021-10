Hafsa UDHIN

Pendant mes 15 ans d'expériences entant que Document Controller/Document Manager, j'ai eu l'occasion de mettre en place la gestion documentaire (engineering, O&M, qualité, fournisseur, sous-traitants) sur plusieurs projets dans les différents secteurs d'activités de l'industrie, tels que : Oil & Gas, Traitement de l'eau, Production Électrique.



Entant que coordinatrice, j'ai eu l'occasion d'encadrer des équipes de 4-6 personnes ; paramétrer et piloter des bases de données (GED); administrer et gérer les comptes utilisateurs; apporter un support technique et former les utilisateurs (interne et externe: AMAO/MOE); rédiger les procédures d'échange et de référencement; gérer les flux documentaires; assurer l'application des règles Qualité conformes aux procédures documentaires; mettre en place les rapports de suivi des livrables et pour terminer constituer et remettre les dossier finaux sur site de construction pour l'exploitation.

Ma rigueur, ma grande qualité organisationnelle et mon esprit d'équipe mont permis de gérer avec efficacité les projets du début jusquà la fin.



(Je suis à l'écoute de nouvelles opportunités dans la région Ile de France)