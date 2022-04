Hajar EL HATHAT

J'ai toujours été une fille d'images et de dessins animés et c'est en 2011 que ma passion devient mon métier en rejoignant une société en tant que graphiste.

Fortes de multiples expériences dans le domaine de la P.A.O, j'ai acquis une très bonne connaissance de la chaine graphique, après, mes compétences se sont élargies et le Web vient naturellement enrichir mon profil.

Énergique, souriante, rapide et polyvalente, j'ai un esprit curieux et je chemine avec légèreté dans ma vie et en profite pour enrichir mes connaissances sur la route.

Pour résumer mon profil est celui d'une graphiste créative "Print & Web", je qualifie d'ailleurs souvent mon métier de " Technicien de la communication" car à mon sens, mon travail est de satisfaire des besoins de communication grâce à mes compétences techniques, commerciales et créatives.