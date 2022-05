Lahoucine IDADDI

Ingénieur d'Etat en Génie Industriel, dynamique, motivé et sérieux.

Actuellement, j'occupe le poste " Ingénieur Développement Industriel ", au sein de DIMATIT, Société Nord Africaine de l'Hydraulique, Bâtiment et agriculture, leader national dans son secteur d'activité ""La Plasturgie ".

Les principales missions attribuées, se résument selon les axes suivants :

* Développement continue des performances industrielles de l'unité, via l'implantation et la gestion des projets d'amélioration continue.

* Suivi et implantation des Plans d'Action Qualité, Sécurité & Environnement.

* Participation et réalisation d'interventions de maintenance d'équipements industriels de l'unité





Mes compétences :

Génie industriel

Gestion de maintenance

QSE / HSE

Gestion de projets

Gestion de production

AMDEC 5S 5M PDCA

MSP/SPC

AUTOCAD 2010

Ms office

VBA application

Lean Management

GMAO