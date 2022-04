Hajar KETTANI

Lauréate du cycle grande école de l'ESC Grenoble, J’ai cumulé une expérience professionnelle probante et riche de 5 années chez des structures multinationales de renommée.

Tout au long de ma formation et de mes expériences, j’ai pu développer des qualités humaines, managériales et techniques, qui me rendent aujourd’hui apte à faire face aux challenges que l’entreprise contemporaine est appelée à relever.

Actuellement, je suis à l’écoute de nouvelles opportunités capable de m’offrir de bonnes perspectives d’évolution, mais aussi de démontrer l'étendue de mon potentiel en management financier.





Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MFG/Pro

IBM AS400 Hardware

Hyperion

Essbase

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Finance d'entreprise