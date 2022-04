Hakim ATMAN

- Management d'équipes

- Très bonne connaissance du secteur audiovisuel

- Très longue expérience du contrôle de gestion central et opérationnel, de la mise en place de reportings et de la gestion de projets

- Gestion du changement et de la transformation d'entreprises (réorganisations FTV, nouveaux modèles de gestion, rapprochement d'équipes)

- Mise en oeuvre de Systèmes d'Informations financiers (ERP) et d'outils de gestion de la performance et d'aide à la décision



Mes compétences :

Conduite du changement

Système d'information

Contrôle de gestion

Management

Prise de décision

Pilotage de la performance