Je suis une personne qui fonctionne beaucoup au feeling, avec un bon relationnel basé principalement sur le respect de l'autre, la tolérance et l'ouverture d'esprit.

Cette dernière m'a permit de comprendre quelque chose d'essentiel dans mon apprentissage de la vie, une "théorie du juste milieu" qui consiste à faire les "bons dosages" afin de prendre les bonnes décisions pour chaque chose. Bien sûr, présenter de cette manière, cela paraît autant idéaliste qu'utopique car les aléas de la vie ne nous permettent pas de réussir tout ce qu'on entreprend, mais le principal demeure l'intention. Celle-ci nous permettraient d'avancer dans une direction précise et nous conforterait dans nos choix. En ce qui me concerne, et dans le cadre de mon avenir professionnel, j'ai essayé de me diversifié afin d'acquérir des expériences et d'affiner mes intentions professionnelles tel un entonnoir. En effet, de caractère à faire le point sur moi-même afin d'en tirer des leçons pour mieux avancer, mes expériences en tant que chargé de communication ont attirées mon attention dans une spécialité précise: le multimédia. Cette technologie qui nous permet d'allier le domaine créatif à celui de la communication représente à mes yeux ce juste milieu qui me permettrait de m'épanouir professionnellement. Mes intentions de construire un projet fiable, porteur et sur du long terme sont confortées par un avenir prospère des technologies de la communication.

Voilà, je pourrais me présenter davantage et vous exposer de manière plus approfondie ma vision des choses, mais le nombre limité de caractères nous en empêche. En revanche, je vous invite à prendre contact avec moi directement par mail hakim-boudaoud@hotmail.fr.

Je vous remercie de l'attention que vous portez à mon égard.

Cordialement.



