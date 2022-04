Hakim CHABANE

L'expérience acquise dans le domaine Commercial, m’a permis de développer une bonne faculté d’adaptation et une grande rigueur de travail , Enfin ma pratique courante de mon travail et mon sens de l’organisation sont des atouts supplémentaires qui me permettront de progresser dans la hiérarchie de la responsabilité et de contribuer activement à la concrétisation des objectifs de l’entreprise.



Mes compétences :

Vente directe

une Supervision

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel