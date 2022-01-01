Hakim EL KHAYARI

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Groupe Danone
- BUSINESS INTELLIGENCE MANAGER
PARIS
2012 - maintenant
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THE NIELSEN COMPANY
- CLIENT BUSINESS PARTNER (compte-clé)
New York
2010 - 2012
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THE NIELSEN COMPANY
- SENIOR MARKETING CONSULTANT
New York
2007 - 2010
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BLEDINA - GROUPE DANONE
- CHEF DE MARCHE GMS (apprentissage)
LIMONEST
2006 - 2006
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CREDIT DU NORD
- ASSISTANT CHEF DE MARCHE ENTREPRISES (apprentissage)
Paris
2004 - 2005
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AUCHAN
- GESTIONNAIRE D'APPROVISIONNEMENT (stage)
Villeneuve-d'Ascq
2003 - 2003
stagiaire
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AUCHAN
- CHARGE DE PROJETS MARCHE BEBE (apprentissage)
Villeneuve-d'Ascq
2003 - 2004
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DECATHLON
- CONSEILLER RUNNING
Villeneuve d'Ascq
2001 - 2003