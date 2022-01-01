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Hakim EL KHAYARI

PARIS

Election présidentielle 2022

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Entreprises

  • Groupe Danone - BUSINESS INTELLIGENCE MANAGER

    PARIS 2012 - maintenant

  • THE NIELSEN COMPANY - CLIENT BUSINESS PARTNER (compte-clé)

    New York 2010 - 2012

  • THE NIELSEN COMPANY - SENIOR MARKETING CONSULTANT

    New York 2007 - 2010

  • BLEDINA - GROUPE DANONE - CHEF DE MARCHE GMS (apprentissage)

    LIMONEST 2006 - 2006

  • CREDIT DU NORD - ASSISTANT CHEF DE MARCHE ENTREPRISES (apprentissage)

    Paris 2004 - 2005

  • AUCHAN - GESTIONNAIRE D'APPROVISIONNEMENT (stage)

    Villeneuve-d'Ascq 2003 - 2003 stagiaire

  • AUCHAN - CHARGE DE PROJETS MARCHE BEBE (apprentissage)

    Villeneuve-d'Ascq 2003 - 2004

  • DECATHLON - CONSEILLER RUNNING

    Villeneuve d'Ascq 2001 - 2003

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