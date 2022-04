Hakim HARRARI

Etudiant en 5eme année de cycle d’ingénierie dans la filière système d’information et génie logicielle chez Ingésup Paris.



J’ai eu l’occasion de travailler sur de nombreux projets web que ce soit en PHP avec un Framework ou bien avec un CMS.

Récemment j'ai travaillé pendant un an avec la société SGDM-Consulting ou j'ai réalisé intégralement des applications extranet de gestion de commande et de client avec une interface intuitive pour la société multinationale P&G et pour la société Cavaillès.

Les technologies pour les réaliser dans la grande majorité sont PHP 5 Orienté Objet/JQuery/AJAX /XHTML/CSS avec un logiciel de gestion de versions comme Git et Basecamp pour la gestion des tâches.



Je vous invite pour cela à visiter mon site internetArray , afin de voir en détail mon parcours, d’autres projets que j’ai effectués,

mon CV détaillé et quelques plaquettes de formation que j’ai étudiées pendant mes précédentes études et formations.





Mes compétences :

service web

Javascript

MVC

MySQL

jQuery

.NET

Html 5

POO

CSS3

JAVA

Symfony

PHP5

Ruby on rails

Drupal

Joomla

AJAX

Wordpress