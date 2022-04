Hakim NAJIOULLAH

2010 à ce jour Directeur exécutif des prestations (responsable des directions Santé, AT, assurance de personne et corporel).



Responsable Santé à RMA WATANYA de 2002 à 2009



Ancien directeur et actionnaire de la cinique de Safi de 1997 à 2001



Ancien assistant de l'hopital de Valence (France) de 1994-1997



E-MBA ISCAE

DIPLOME EN CHIRURGIE VISCERALE DE LYON FRANCE 1995

DIPLOME DE CHIRURGIE COELIOSCOPIQUE DE SAINT ETIENNE

DIPLOME DE REPARATION JURIDIQUE DE DOMMAGE CORPOREL

DIPLOME D'APTITUDE A L'EXPERTISE MEDICALE

Docteur en Medecine 1989



Mes compétences :

Accident du travail

Assurance

Assurance maladie

Formation

Fraude

Prévention

Développement commercial

Assurance Santé

Santé

Management