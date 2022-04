Je suis Mme Hakima Chekrouni, je suis titulaire d'une licence "Consultant en Recrutement" et d'un BTS Assistante Secrétaire Trilingue. Dernièrement j'ai occupé un poste de chargée de recrutement à l'agence Randstad à dominante industrie. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le domaine administratif, commercial et dans plusieurs secteurs d'activités. Je maitrise les principaux logiciels informatiques ainsi que les langues étrangères. J'ai de bonnes connaissances dans les métiers du tertiaire. Je suis motivée et j'apprends très vite, je m'adapte à tout type d'environnement de travail.



Mes compétences :

Lotus note

Outlook

Word

Excel

Powerpoint