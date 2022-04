Hakima HIRRY

Il existe, à mon sens plusieurs types de commerciaux ou animateurs, d'une part "les rouleaux compresseurs"​ qui tendent vers la réalisation d'un objectif et qui tirent leur plaisir dans la vente "one shot"​ et d'autre part, les "empiriques"​ qui tendent vers leurs objectifs grâce à la maîtrise d'un processus global (fidélisation des clients, contrats cadre...) et les leaders Boosters qui poussent toute une équipe à aller plus loin que les attentes clients et objectifs fixés.

Je fais partie des « Leader Boosters » et donc le métier de manager commerciale est pour moi un moyen de maîtriser un marché, d'appréhender un réseau, de me challenger. Aussi, je désire aujourd'hui mettre à votre disposition mes connaissances et expériences professionnelles acquises sur le terrain. Mais pas seulement, mes qualités didactiques et mon immersion dans des univers concurrentiels trouveront naturellement leur place dans la fonction requise.

Tenace et diplomate et avec une forte capacité de recommandation, je suis une candidate adaptée et opérationnelle pour vous apporter ma capacité à écouter et à diagnostiquer un contexte client, jusqu'à la mise en œuvre de solutions commerciales sur mesure.