Aziz IDRISSI JAZOULI

Titulaire d'une licence pro en Management avec une longue expérience en tant que Directeur d’agence dans le giron d’organismes financiers leaders puis Manager commercial dans le domaine de la distribution et de l’automobile, j’ai entrepris depuis 2011 l’expérience de me lancer un nouveau défi, celui de monter et de développer une société spécialisée dans le conseil en financement et courtage...l'objectif est d'arriver à construire un réseau de partenaires capables de drainer une nouvelle clientèle tout en offrant le proximité et la qualité de service à la clientèle. C'est une manière de démontrer sa capacité à relever les défis tout en étant épanouis et fière de voir l'équipe s'agrandir et son projet évoluer au fil des années.



Mes compétences :

Aisance relationelle

front Office

back office