Hammadi YOUNES

BUILT EVOLUTION AND STUDIES HAMMADI ''BESH''



l'Evolution est la clef de toute réussite, l'entreprise que je viens de fonder avec le concours àun l'aide de l’état, qui n'est qu'un crédit que toutes personne a le droit d'avoir, mais aussi avoir le but de rendre ce crédit et en bénéficier au maximum des avantages fournis par l'état....

j'ai nommé Built Evolution and Studies Hammadi mon entreprise, nous nous voulons spécialistes en premier lieu dans le domaine de la géotechnique (Fondations, soutènements, souterrains, études de sols...) , le Génie civil , la topographie, les TP et l'Hydraulique, ainsi que l'aménagement et la décoration d'intérieurs et urbains.

nous entamerons le travail par le volet études c'est pourquoi BESH aussi, Bureau d'Etudes Spécialisé H. sans pour autant délaisser la réalisation qui demande des fonds et des capitaux...c'est pour cela que je lance un appel à tous les professionnels du domaine qui veulent s'associer d'une manière ou d'une autre avec nous pour la réalisation de projets d'envergures ou particuliers, qu'ils soient privés ou publics, que ça soit à deux , trois ou plusieurs intervenant. Il suffit seulement de se fixer des règles et des actions...n'hésitez pas à nous contacter.

Il est temps de travailler en professionnels, ça peut demander des moyens , mais une choses est sure, seul le bon travail qui paye et qui dure.

voici mon parcours:

Travailler en équipe dans le domaine de Génie civil, de la Géotechnique, des BTPH est tout d’abord mon diplôme d’où mon intérêt et où, le domaine des tunnels et d'ouvrages souterrains sont le meilleur de mes ambitions. Cela étant ingénieur en géotechnique, obtenant mon diplôme après un travail de recherche et un stage pratique sur les tunnels (de la conception à l'exploitation tunnels de Ziama). J’ai ensuite travaillé dans le secteur privé en génie civil, et dans le secteur publique en géotechnique et j'ai ainsi ; occupé un poste de responsable de travaux et suivi des études (GESI-TP tunnels d’Aokas) , ainsi que le poste de responsable du volet géotechnique pour le BET SAETI-Algerie , control et suivi dans le projet d'aménagement de la RN43 Bejaia. Algérie, qui compte à lui seul cinq grands lots: dont un lot ouvrage d'art, un lot routes (terrassement), un lot tunnels (trois tunnels), un lot murs de soutènements et enfin un lot ouvrage maritime. Ajouté à cela : Consultant en géotechnique : Projet Aménagement du carrefour 04 chemins Bejaia (04 ponts avec renforcement du sol par fondations profondes type Pieux de 37 m) pour le Compte de SAETI-Algérie, et Chef de mission (chef de projet MOE) au BET SAETI-Algérie ; projet travaux d’urgence de stabilisation de la zone rocheuse instable au cap Aokas RN09 Bejaia (Confortement par tiges d’ancrage et bétons projeté)..MO : DTP Bejaia



Comme je suis aussi titulaire d’un Magistère en Génie civil option : Matériaux et Structures, sous le thème de : ‘’Cartographie Géotechnique, des risques glissements (CRG) et des risques d’inondations (CRI) de la ville de Bejaia’’, ainsi que je suis inscris en Doctorat dont mon projet de recherche :’’Optimisation des travaux souterrains, et géotechnique urbaine’’.

Mobile, bilingue anglais, sans contrainte particulière, je suis prêt à examiner ensemble la meilleure adéquation de mes compétences et de vos opportunités et besoins en vous assurant ma capacité à manager les principales missions telles que :

- le suivi, supervision et réalisation des travaux de génie civil et géotechnique,

- le control, exécution des travaux de tunnels,

- la constitution et mise en à jour des plannings (études et travaux);

- le suivi et le contrôle des études d’exécution;

- le Pilotage et coordination des travaux en assurant une bonne circulation de l’information : réunions; comptes rendus; reporting mensuel sur l’avancement des travaux..

- la realisation en normes internationales des travux de genie civil, de batiments en general et de cartographie avec les plus neuves des innovation ( batiments intelligents,



Mes compétences :

Supervision et réalisation des travaux

Suivi de chantiers

Etude technique

SAP

Pascal

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Matlab

MapInfo

FORTRAN

Autocad