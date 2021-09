Hamza OUAMASSI

Consultant /Chef de projet ERP avec plus de 9 années d’expérience professionnelle et une couverture fonctionnelle et technique sur les domaines et processus ERP suivants :

• Distribution : Vente, Tarification, Stock ;

• Achat : Workflow validation, ségrégation des taches, catalogues Frs, Réception ;

• Production : Gestion d’atelier(WO), ETO, DRP, Calcul des couts ;

• Services(SAV) : Gestion des réclamation & Contrats, Gestion Maintenance, RMA ;

• Finance : Comptabilité industrielle; AP, AR ;



Capitalisant aussi une connaissance approfondie des processus métiers dans le secteur Industriel, Pharmaceutique, Retail, Distribution. Mes expériences professionnelles soit en tant que prestataire informatique ou en tant que client final , me permette d’intervenir et d’accompagner les entreprises sur l’ensemble des phases d’un projet de transformation des processus métiers et des systèmes d’informations. Et ceci à travers :



• L’audit et des processus métiers, proposition de solutions,

• Animation des Workshops de conception, des comité de pilotage, et gestion de l’interface entre le métier et la DSI ,

• La traduction des besoins métiers en spécifications fonctionnelles,

• La gestion de projet d’intégration /MOA, et le support fonctionnel/TMA (Analyse des besoins, conception, paramétrage, reprise des données, formation, assistance au démarrage, amélioration continue, performances... )

• La Conduite de changement.





Ayant Précédemment occupé différents postes, soit en tant que consultants/Business Analyste et de chef de projet , Je mets à disposition mon expertise pour des missions de :



• Consulting fonctionnel ;

• Refonte des processus métiers et SI ;

• D'assistance à maîtrise d'ouvrage, de gestion de Projet ;















Mes compétences :

Jd edwards oracle

ERP

TMS

WMS

Business Process Reegineering BPR

ORDER TO CASH

Gestion de projets

Manufacturing supply

Retail

Manufacturing

JDE

JD EDWARDS

Supply Chain

Ventes

Services

Distribution

AMOA

PMO

BPM