Bonjour à tous,



A R Télépro, entreprise individuelle installée sur Antananarivo, Madagascar.

Pour vous accompagner dans vos démarches de développement commercial, je vous propose mes services de téléprospection à distance.

Des missions en BtoB ou en BtoC, je suis disposée à étudier vos propositions.



Titulaire d'un Bacc Pro +2 en commerce international, DELF Pro B2 de langue Française avec plus de 5 ans d'expériences dans le domaine de la télécommunication.



Script, fichiers de prospects et moyen de communication (CRM ou autres outils) fournis par le Donneur d'Ordre.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.



Devis à la demande.



Bien cordialement,



A R Télépro

Mme Hasina ANDRIANANDRASANA

Mail : ah.andrianandrasana@gmail.com

Skype : hasina.hasina1



Mes compétences :

Assistante commerciale

Commerciale

Superviseur

Télévendeuse

Téléprospectrice

Chargée d'affaires