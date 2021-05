Hayder ALHOMSI

Mechanical engineering,

Thèse. Eco-Design

Search for opportunity in Green Business, Développement Durable, Eco-Activities & Design for Environment"



Mes compétences :

Solidworks

Maintenance

Foundry - Aluminum, Cold & Hot Rolling, Tension le

Innovation & Prototypage mécanique

lAnalyse Fonctionnelle

Development of a method and tools for Ecodesign, P

Ultra High Pressure Water

Techniques de la protection des risques radiologiq

Petroleum Service - Decontamination Facilty

HSE & ISO

General Management Skills

Management Stratégique et Technologie

Marketing industriel R&D

Première Secours - «Publique et lenvironnement d