Mohamed HAICHOUR

Ayant participé à la conception et la réalisation de projets btp, en France et à l'export, j'offre mon assistance aux bureaux d'études et entreprises de construction dans la réalisation de leurs projets.



• Dessinateur projeteur expérimenté et polyvalent.

• Une modélisation 3D et une intégration de vos projets de construction

• Une expertise dans l'étude de projets vrd / infra respectant les normes, prescriptions en vigueur.

• Je dispense et anime des sessions de formation sur COVADIS en tant que formateur indépendant.



Je travaille avec AutoCAD, Covadis / AutoPISTE, Mensura, Sketchup pro, AutoTURN Pro 3D, Suite Office.

La maîtrise parfaite de ces outils et mon expérience me permet de mener à bien les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

AutoCAD

Voirie et réseaux divers

AutoPiste

Mensura

COVADIS

Microsoft Office

Métré et estimation des ouvrages

Dessin btp / génie civil

Formateur COVADIS (vrd) indépendant.