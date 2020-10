Diplômée en master 2 à la Sorbonne en Littérature Française, en licence de droit à l'Université de Nord-Ouest; certifiée en anglais niveau supérieur; expérimentée dans les grandes sociétés internationales comme Apple, Reebok en tant qu'interprète, traductrice, sénior assistante... je suis maintenant professeur d'anglais et de chinois depuis cinq ans en France. Parfaite trilingue, efficace dans l'enseignement, j'aime partager mes connaissances. Je maîtrise la grammaire des trois langues: anglais, chinois et français, et suis munie des connaissances linguistiques au niveau très élevé. Je suis aussi passionnée par les travaux concernant au chercheur littéraire, linguistique, ainsi que les travaux comme traductrice, interprète... Restant ouverte à toutes les propositions.



Les études concernées:



La littérature au XVIIe siècle: Racine, Mme de La Fayette, Mme de Villedieu, De La Fontaine, Pascal



La littérature au XVIIIe siècle: Rousseau, Mme de Tencin, Marivaux



La littérature au XVIIIIe: Proust



La littérature au Moyen Age: Christian de Troyen, Marie de France



Littérature comparée: littérature chinoise, travaux réalisé: http://teachersandtranslators.wordpress.com/2013/01/28/confucius-et-la-musique-by-hongbo-wang/



http://teachersandtranslators.wordpress.com/2012/12/27/i-contest-the-translation-de-qie-%E5%A6%BE-et-feiziguifei-%E5%A6%83%E5%AD%90%E8%B4%B5%E5%A6%83-into-concubine-by-hongbo-wang/



Domaine linguistique:Grammaire française; Sémantique Lexicale: Langue et Discours; Questions de Syntaxe; Détermination et Temporalité; Analyses du Discours; Morphosyntaxe de la Phrase.



Travaux linguistiques réalisés: Les pronoms interrogatifs du chinois



Travaux littéraires: Mémoire de Master 1: La tempête: Étude sur l'ouverture d'Enéide de Virgile; Mémoire de Master 2: Les femmes et la politique au gré de Mme de Villedieu;



Professeur d'anglais

Traducteur

Chercheur

Professeur de Chinois