Zarroug RUDY

Notre Equipe : Efficace et Compétente

Nous nous engageons à mettre à votre disposition une équipe Pédagogique.

Cette équipe sera composée :

- D’un Directeur de Centre, qui garantit la

qualité des formateurs et des programmes de formation.

• De chefs de projets qui assurent l’interface entre vous-même et notre

Organisme de Formation pour le suivi pédagogique et administratif et

coordonne la mise en place des différents projets.

• D'une équipe de formateurs choisis pour leur

compétence dans la réalisation de grands projets de formation

informatique techniques et bureautiques :

Justifiant au moins 5 ans d'expérience , nos formateurs allient compétences,

techniques et pédagogiques à une bonne connaissance des métiers de l'Entreprise



Mes compétences :

Formation