HEADway Advisory est le premier Groupe de Conseil spécialisé pour les acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation.



Notre unique mission est d’accompagner les Universités, les Ecoles de commerce, les Ecoles d’ingénieur, dans leurs défis : positionnement stratégique, accréditations nationales et internationales, développement de nouveaux programmes, développement international, collaborations inter-institutionnelles, politique de marque et communication, management des équipes et de la recherche...



Nous accompagnons également les directions de la formation en entreprise, et les administrations publiques impliquées dans la formation de manière à faire de la formation de leurs collaborateurs un outil clé au service du succès de leur stratégie, et de leur développement.



Notre expertise métier s'appuie tant sur la créativité et la rigueur, que sur l'audace et le réalisme.



Mes compétences :

Stratégie