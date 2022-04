Hebrard FRANÇOIS

LOGISTIQUE ET SUPPLY CHAIN EN COLOMBIE

Apres 17 ans dans le groupe Casino en France, je suis venu en Colombie pour le lancement de la filiale de Cdiscount.com.co Malheureusement apres un peu plus de 2 ans il a fallu fermer ce site.

Ensuite j ai travaille pour le groupe Exito, leader du retail en Colombie et filiale du groupe Casino. Exito est en processus de réduction de masse salariale et a mis fin à mon contrat fin mars

Marié à une colombienne je suis à la recherche d une opportunité dans le monde de la logistique en Colombie. L 'idée de revenir en France pour travailler est aussi intéressante. Je reste ouvert à toute proposition correspondant à mon profil en Colombie comme en France



Mes compétences :

Supply Chain

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Logistique et Supply Chain

eCommerce

International