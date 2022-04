HECO-SELA est née de la volonté d'experts reconnus dans leurs domaines, de proposer aux professionnels du monde de l'entreprise, les outils indispensables à la bonne gestion sociale de leur affaire: contrats de travail, formation professionnelle, paie, santé et sécurité, application de la règlementation, relations sociales, GPEC, stratégies d'entreprise, gestion du temps de travail, risques psychosociaux,...



NOTRE MISSION :



Elle est triple:



- Analyser et retranscrire l'actualité juridico-economico-sociale des entreprises au bénéfice des entreprises elles mêmes ou de leurs conseils. Nous avons, ainsi, développé "La revue des Entreprises", revue mensuelle d'information et de décryptage de l'actualité juridique et sociale des dirigeants d'entreprise.

"Bon à Savoir" grandit à côté de cette revue et propose aux particuliers de l'information sur la vie quotidienne : logement, famille, consommation, santé, impôts, travail,... "Bon à Savoir" est le premier site internet gratuit qui donne aux particuliers toutes les solutions et toutes les réponses à leurs questions.



- Organiser des programmes de formation rigoureuse, ludique et pratique et des séminaires à destination des acteurs de l'économie locale (dirigeants, cadres, salariés, représentants du personnel,...), des professionnels du conseil, dans des lieux prestigieux et avec des intervenants de renoms.



- Conseiller et former des professionnels, dirigeants et salariés dans les domaines du management de groupe, de la sécurité et de la santé des salariés, du droit social et des RH.



NOS ATOUTS :



Des experts aux côtés d'HECO-SELA vous assurent les meilleures informations et formations, ainsi que des conseils précis, judicieux et adaptés.



Une expérience du milieu de l'entreprise, des RH, et des professionnels du conseil.



5 pôles de compétences pour une externalisation totale de votre branche RH/Social:

- Droit social,

- Paie,

- RH,

- Sécurité & Santé au travail,

- Organisation du travail



Mes compétences :

Conseil