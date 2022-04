Chef de Service Ingénierie, responsable du Service Méthodes d’Assemblage pour les Moteurs, Boites de Vitesses et Groupe Motopropulseur Electrique. Equipe composée d’environ 70 personnes et qui a pour mission d’industrialiser les projets de l’entreprise. La réalisation des Cahiers des Charges, le choix de fournisseurs, la réception des machines, l’installation et sa mise au point font parties de tâches habituelles de notre mission.