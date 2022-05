Stephane VILLAUME

Responsable Ingénierie Logistique





 D’octobre 2011 :



Animer une équipe de 19 techniciens responsables :

du développement des conditionnement

des implantations des lignes d’usinages

de la protection des composants organes de mécanique





Chef d’atelier assemblage boites de vitesses et usinage carter transferts





 D’octobre 2007 à octobre 2011 :



Animer une équipe de 9 chefs d’unité et de 1 RPA



Manager 3 ateliers en QCDRHE

Chef d’atelier manutention moteurs





 De mai 2001 à octobre 2007 :



Animer une équipe de 8 chefs d’unité et de 1 technicien



Manager les équipes de manutention responsable de la réception, de la distribution et de

l’expédition des produits

Construire les plans de progrès du secteur

Faire le budget



Mes compétences :

Manager

RIGOUREUX