Hector LUESMA

Professionnel espagnol possédant 10 ans d’expérience dans les Départements de Marketing et Communication. Spécialisé dans les relations commerciales internationales, les relations entre institutions, entreprises et médias; et la Communication et Marketing Numerique Web 2.0 (Community Manager). Expérience multiculturelle, bonnes capacités relationnelles et une maîtrise en gestion des équipes.



Mes compétences :

Commercial

Commercial export

Communication

Communication web

Export

Marketing

Organisation

Organisation d'évènements

Télémarketing

Web

Web 2.0