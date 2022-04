Je suis Courtier en Assurances et Financements, Négociateur immobilier et Conseiller en placements financiers.

Mes principaux partenaires sont :



SERENALIS - Partners Finances - CETELEM et CETELEM Immobilier - NEXITY GFI - NEXITY Patrimoine - CFF - CIF - BPI - Direct Produits - Himalaya Conseil - CAPIFRANCE - Partenaires + Finances - BOUYGUES IMMOBILIER...



Je conseille et assure le relationnel tant sur la prévoyance, la santé, l'obsèque, la dépendance, la complémentaire santé que sur l'acquisition de la résidence principale, la défiscalisation, les financements immobiliers, prêts à la consommation, rachat de crédits et la construction de maisons individuelles.



Je suis très disponible et peux vous rencontrer dans toute l'Ile de France qui constitue mon secteur de prédilection.



Voici donc mes coordonnées :



Fixe : 01 42 07 90 85 Fax : 09 85 43 28 19

Mobile : 06 21 39 86 09 - 06 32 43 13 88

Adresse :

21-23, boulevard Haussmann

75009 PARIS (adresse postale)

101, avenue des Champs-Elysées

75008 PARIS

RCS Paris n° 539 421 099

ORIAS n° 12 065 668

Carte T n• 1327 préfecture de Pontoise

Métro : Chaussée d'Antin, Opéra, Georges V ou Champs-Elysées Clémenceau

Courriel : hector.quidal@assuravia.com - assuravia@gmail.com - assurvia@orange.fr

Site Web :Array



Mes compétences :

Assurance

Banque

Construction

Défiscalisation

DEPENDANCE

Épargne

Immobilier

Mutuelle Sante

Prévoyance

Santé

Assurance Vie

Conseil

Vente

Développement commercial

Active Directory