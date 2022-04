Je suis quelqu'un de dynamique sociable qui aime le travail en équipe

Je suis aussi très ambitieux et féru d'apprendre de nouvelle technologie et nouveaux concepts

Je suis aussi très tolérant ,qui pense que la différence est une richesse



Mes compétences :

Développeur

Conception

Scrum

Jpa

Java EE

XP

RUP

UML

Eclipse

JavaScript

C#

JQuery

Microsoft .NET

Windows Communication Foundation

Dynamics CRM

ASP