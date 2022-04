Actuellement assistant commercial en contrat de professionnalisation j'effectue en synergie un BTS Managements des Unités Commerciales. Je souhaiterais poursuivre mes études en premier lieu avec Bachelor ou une licence en Marketing et commerce international et pourquoi pas envisagé un Master dans le but de devenir commercial import / export en France ou à l'International.



Mes compétences :

Force de proposition

Adaptabilité

Autonomie

Dynamique

Esprit d'équipe