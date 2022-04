Hédi KAPRONCZAY

Interprète de conférence et traductrice franco-hongroise basée à Paris, diplômée en traduction et en interprétation de conférence (EMCI, master européen).

Je propose de la traduction, de l'interprétation consécutive et simultanée (Hongrois A, Français B, Anglais C), ainsi que des services audiovisuels (voix-off, audiodescription, soustitrage) et de l'assistanat classique.



Expériences professionnelles : SADE Hongrie, Groupama, INFH, Greenpeace, Amnesty International, Institut culturel hongrois de Paris.



Mes compétences :

Secrétariat

Traduction

Traduction simultanée

Assistanat de direction

Traduction technique