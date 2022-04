Hédi LOUERTANI

*Assister la Maîtrise d'ouvrage.



*Piloter les projets de la conception à la réalisation et la mise en oeuvre des applications.



*Analyser les besoins et constituer le cahier des charges du projet.



*Conduire le déploiement d’une application.



*Administrer les solutions installées.



*Assurer la veille technologique en relation avec le domaine d’application et les experts du domaine.



Mes compétences :

2TUP

ASP

C Design

Cahier des charges

Chef de projet

CMMI

Conception

Design

Design pattern

DotNet

Eclipse

Gestion de projet

ISO 9001

J2EE

JAVA

Java j2ee

JSP

Merise

Microsoft Project

Ms project

MS Project …

PATTERN

PHP

Power amc

Qualité

RAD

RUP

Systèmes d'Information

UML