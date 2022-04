Hedia LIMEM

BONJOUR A VOUS TOUS

Je suis a l'age de 37ans ,j'ai commencé le travail a l'age de 15ans a EUROPE LINGERIE.

La premiere poste que j'ai pris dans cette societé la reception d'import et informez nos cliens pour tous les manquants dans les24h qui se suis aprés j'ai pris la responsabilité de l'atelier de control produits finis +emballage et tous ce qui est préparation documets export .

a ce jour j'ai 22ans d'expérience dans le meme domaine nous avons travaillés avec différent clients :vincent sicet-aubade-VF -kookai-lovable-chantelle-bananamoon-beneton - princesse tam tam-lejaby-morgan est depuis l'anné 2005 nous travaillons avec notre grand client VAN DE VELDE nous fesons la marque PRIMADONNA-MARIEJO et la haute gamme ANDRESS SARDA.



Mes compétences :

Contrôle qualité