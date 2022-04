Hedwige HAREL

Employée au Crédit Mutuel de Bretagne depuis plus de 16 ans, de nature dynamique, j'anime l'agence de QUIMPER CENTRE, commune du finistere sud, tout en ayant la mission de suivre une équipe de commerciaux.



Ce qui m'anime : la compétition et la performance, la relève de défis, le suivi d'une équipe et de son activité commerciale, l'animation et la formation d'une équipe, le controle du respect des procédures, la gestion des plannings, la préparation des entretiens, sans oublier le conseil auprès des sociétaires de mon portefeuille et de tous ceux que je suis amenée à rencontrer.





Mon projet : avoir la pleine responsabilité d'une agence.



Mes compétences :

dynamique

Esprit d'équipe

Gout des Challenges

Proactivité

Rigueur