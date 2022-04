Hedwige VLASTO

Avocat au Barreau de Paris depuis 1997, j'ai exercé pendant plus de 10 ans au sein du Cabinet BERNARDS dont je suis devenue associée en 2004. J'y ai développé une expertise des risques juridiques liés principalement à l’activité industrielle et à l’assurance, tant en conseil qu’en gestion et résolution des conflits. J'ai créé mon cabinet en juillet 2014.



J'interviens principalement en matière de crise de la relation commerciale (rupture de pourparlers / de relations d'affaires établie, inexécution du contrat), de propriété industrielle et de responsabilité des produits, domaines dans lesquels la connaissance du métier et la compréhension des process du client sont essentielles.



En qualité de membre associé de l’AMRAE (Association pour le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise), je me suis investie dans son Groupe de Travail «Limites de Responsabilité» pour contribuer à la rédaction d'un Cahier Technique collectif "Les Managers Opérationnels face à leurs responsabilités".



Je contribue régulièrement à la Revue l'Argus de l'Assurance dans ses numéros "Spécial Risk Management" (préjudice d'anxiété, tarifs réglementés, ...).



Mes compétences :

Juridique