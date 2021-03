Frédérique RANOUX

Après 18 ans chez Euronext, notamment dans l'accompagnement des sociétés candidates à la cotation en Bourse, j'ai souhaité poursuivre l'accompagnement du développement des entreprises en rejoignant SOLUSEARCH et en devenant Conseil en recrutement.



Aujourd'hui, notre cabinet intervient régulièrement pour des PME et ETI industrielles pour le recrutement de managers et d'experts sur toutes les fonctions opérationnelles et support de l'entreprise.



Nous nous proposons d'accompagner nos clients en réels partenaires avec une relation basée sur la compréhension fine de leur environnement, de leurs métiers et des valeurs de leur structure.



Vous souhaitez me challenger sur un projet ?

Je suis joignable au 06 37 40 91 07 pour par mail franoux@solusearch.fr