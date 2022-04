Heerun GHURBURRUN

Ma devise: N’essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. (Albert Einstein)



De nationalités mauricienne et française, je suis actuellement responsable du bureau du Board of Investment de l'île Maurice en France, et aussi Conseiller (Affaires Commerciales et Investissement) à l'Ambassade de la République de Maurice en France à Paris.



‪Avec plus de 25 années d'expérience professionnelle de haut niveau dans les secteurs public et privé à l'île Maurice, en Europe et en Afrique,‬ ‪j'ai une connaissance approfondie de la compétitivité et de l'attractivité des territoires/régions et pays, du Marketing et du Commerce International, de la Promotion des Investissements et de la Facilitation des Affaires, du développement stratégique des zones économiques spéciales ou parc d'affaires, du développement durable et de l'économie digitale. J'ai un profil professionnel transversal et versatile, avec des compétences dans divers secteurs notamment les TICs/BPO, la logistique, l'immobilier, le tourisme, l'éducation et les services financiers.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



En tant que Consultant indépendant et Expert en Développement à l’International et en Climat des Affaires, je suis intervenu en mission de conseil auprès de diverses sociétés en France pour leur développement à l’international. Entre autres, j'ai réalisé plusieurs missions dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires dans divers pays en Afrique tels que le Zimbabwe, le Swaziland, la RD Congo et le Burundi, et en Amérique du Sud au Guyana.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



‪En tant qu'ancien Directeur pour la Facilitation de l'Investissement au Board of Investment (BOI), à Maurice, j'ai piloté avec succès la mise en œuvre de la première phase de l'ambitieux programme de réformes du climat des affaires à Maurice entre 2005 et 2008.‬ ‪



Mes compétences :

Développement international

Externalisation

Investissement

Afrique

Business Process Outsourcing

Marketing international

Business Plan