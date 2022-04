Hegesippe FRANCK

J’ai successivement occupé et exercé les fonctions de commercial, responsable de produits, assistant-chef des ventes, directeur de magasin, animateur de réseau dans la grande distribution alimentaire, et plus récemment formateur pour adultes.



J’ai acquis dans ces différentes fonctions une expertise et des compétences qui me permettent d’appréhender toutes les contraintes et les enjeux des métiers de la distribution ainsi que les contraintes liées à la gestion d’un centre de profit.



Manager au quotidien des collaborateurs m’a permis d’aborder les aspects de la gestion humaine ainsi que l’ensemble des obligations découlant de chaque fonction dans un magasin.



Ce sont ces compétences et cette expérience que je propose de mettre à disposition pour réussir vos projets de demain.





Mes compétences :

Category management

Vente

Développement commercial

Merchandising

Négociation

Management

Direction des ressources humaines