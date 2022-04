Heidi ETCHEVERRY

Passionnée, dynamique, professionnelle et force de proposition, j'aime relever de nouveaux challenges, apprendre et pouvoir évoluer dans une entité où la valeur du travail, l'esprit d'équipe, l'innovation et la créativité sont reconnus.



Experte en marketing et communication de produits de grande consommation, j'aime développer des marques et des produits, tant dans leur contenu que dans la diffusion de leur communication auprès des populations cibles.



Curieuse et ouverte sur le monde, j'aime me nourrir d'activités culturelles et les faire partager à travers l'écriture. C'est notamment pour cela que j'ai rejoint l'équipe du quotidien du Parisien pendant 2 ans en tant que journaliste.



Mes compétences :

Gestion de projets

Marketing

Communication

Plan média

Journalisme

Partenariats commerciaux

Marketing digital

Evénementiels et salons

Marketing opérationnel

Partenariats

Chef de produit

Entertainment

Chargée de communication

Média

Culture