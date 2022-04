Heidi RATHERY

ENCADREMENT/RH

- Capacité à accompagner, motiver, fédérer tout en maintenant le climat social

- Recrutement, outplacement, montée en compétences, accompagnement

- Conduite du changement

- Amélioration de l’adéquation ressources aux flux





MANAGEMENT DE PROJET

- Création et gestion de structures à caractère commercial

- apacité à travailler en mode transverse et multiculturel

- Conception et mise en place de projet divers

- Optimisation de différentes activités front et back office





COMMERCIAL

- Gestion d’un centre de profit au quotidien

- Obtention de référencement en GMS (Leclerc)

- Management d’équipes commerciales (prospection, vente)

- Fidélisation et satisfaction de clients (marché R et P)



Mes compétences :

Centre d'appel

Commercial

Création

Développement des ventes

Encadrement

Management

Management de projets

Motiver

Optimisation

Outplacement

Pilotage

Planification

Recrutement

ventes

Ressources humaines

Vente

Formation

Gestion de projet