Sylvain RATHERY

A travers mon parcours au sein de Renault, j’ai eu l’occasion de développer à la fois de solides compétences dans le domaine des matériaux métalliques (comportement et usage) mais également managériales dans l’encadrement et l’animation d’équipes techniques. Le pilotage d'un groupe stratégique au sein de l’alliance Renault/Nissan ma également permis de compléter ces compétences par une approche plus globale en proposant des startégies technico-économiques ayant un impact direct sur le résultat de l'entreprise.



Mes compétences :

Matériaux

Management d'équipe

Animation de réseau

Fonderie

Essais mécaniques

Ingénierie

Management transversal

Management

Automobile

Aéronautique

analyse défaillance