Heike Anna HILDEBRAND

- Connaissance approfondie des questions environnementales, de la protection de la nature et les réseaux d'intervenants.

- Management: Management d'équipes et de projets - développement stratégique - conception des projets internationaux et des campagnes.

- Communication: Action de communication interne et externe - négociations nationales et internationales - négociations avec les clients potentiels dans la phase finale de la procédure d’un appel d’offres (i.e. avant l’attribution définitive d’un projet) - organisation de conférences, de forums, de projets et de campagnes nationales et internationales.

- Ressources Humaines: Définition de la politique de gestion des ressources humaines en collaboration avec la direction générale - recrutement - gestion du développement (individuel et en équipe) - vision opérationnelle du métier - respect des délais et des engagements.





Mes compétences :

Ressources Humaines

Politique salariale

Recrutement

Communication interne

Communication externe

Développement stratégique

Formation et Développement

Mediation

Négociation contrats