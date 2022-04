Hejer REJEB

Je suis ingénieur docteur en informatique. Ayant travaillé pendant un an comme ingénieur expert à l'Inria Sophia Antipolis et pour plus de trois ans en tant que doctorante à l'Inria Bordeaux Sud-Ouest, j'ai pu acquérir, au cours de ces années, une solide expérience professionnelle et une double compétence dans différents domaines techniques (Programmation Java, programmation C/C++, Ordonnancement, Cloud Computing, Systèmes de stockage distribués, tolérance aux pannes, optimisation de transfert, systèmes distribués, programmation linéaire, Sûreté de fonctionnement des logiciels distribués) aussi bien comme ingénieur expert que comme chercheuse et enseignante. J'ai eu l'opportunité de travailler aussi sur différentes plates-formes et systèmes d'exploitation (Unix/Linux , Windows , Mac Os ..).